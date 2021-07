Nyfött föl fall för socialen

Västerbotten-Kuriren rapporterar om den händelsen.

Allt började natten till lördagen i Ansmark utanför Umeå då ett sto inte ville låta det nyfödda fölet dia.



Eftersom föl föds utan immunförsvar och är helt beroende av den första råmjölken var hästens ägare Linda West och hennes dotter Lamia tvungna att få tag på en nappflaska.

En bekant till familjen for mot stan för att inhandla denna. Men alla apotek var stängda och till slut åkte han till sjukhusets akutmottagning.



Vårdpersonalen ville ha adressen där födseln ägt rum. Därefter blev han uppmanad att åka till en bensinmack för att köpa nappflaskan.



Under tiden hade hästägaren via en granne lyckats få tag på en nappflaska, och fölet hade fått i sig råmjölk.

När Linda West och dottern gick mot boningshuset framåt småtimmarna upptäckte de en okänd bil på gårdsplanen. Damerna som satt i bilen kom från kommunens socialtjänst och sa att de fått uppgifter om att det skulle finnas ett nyfött barn på gården.



Först var de lite skeptiska att det handlade om ett föl. Men när de se den nyfödda hästflickan förstod de att det hela rörde sig om ett missförstånd.



Linda West säger till Västerbotten-Kuriren att händelsen visar i alla fall att systemet fungerar. När sjukvården larmar om nyfödda barn som inte är registrerade hos myndigheterna då får socialtjänsten ett larm och rycker ut för att undersöka omständigheterna.



Vad gäller fölet så mår det bra. Stoet Cantate uppges efter att han återhämtat sig från den utdragna födeln också tillåta fölet dia.





