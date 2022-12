Nya vägar för fårägare

Under Fårfesten i Kil fanns skolan på plats och berättade om nya spännande vägar som kan öka lönsamheten för fårägare.

Fårägarna i Sverige har det tufft ekonomiskt och för att bli lönsamma behöver de tänka nytt. Det är precis det man gjort på Torsta. Dels genom att göra ullproduktionen attraktiv och dels genom att hyra ut sina tackor.Jämtlandsfåret är nog det minst kända fåret i Sverige . Det är en helt ny ras som godkändes 2010.Det var bland annat klädtillverkaren Woolpower i Östersund som ställde sig frågan varför man måste importera ull från Nya Zeeland och Australien samtidigt som ull från svenska får slängdes bort.Att ta in Merinofår till Sverige var inte ett alternativ produktionen på dem är för låg.Lösningen blev istället att korsa Merinofåret med ett fertilt svenskt får och Jämtlandsfåret var fött.– I dag finns mellan 100 och 200 tackor och de ger bra avkastning av både kött och ull, berättade Lena Persson, Torsta, som under Fårfesten i Kil fanns på plats och sålde garn från Torstas egna besättning av 25 Jämtlandsfår.– Vi har ett minispinneri där vi spinner garn av ullen, berättade hon. Intresset för det är väldigt stort.Torstas tackor är ett annat projekt man driver på skolan. Privatpersoner får hyra en tacka under ett år och ta del av dess produktion.– Vi erbjuder människor som inte har möjlighet att ha egna djur att hyra dem av oss, berättade Anna Hedendahl, ansvarig för projektet, tillika avelsansvarig för Jämtlandsfåret.– Vi vänder oss till människor som bor i närheten, familjer med barn som har råd och som bryr sig om varifrån maten kommer.Kunden köper skötseln av sin tacka och sedan kan kunden följa den via facebookgruppen Torstas tackor och även direkt genom besök på gården.Skötseln och utfodringen sker på Torsta .I slutet av året får kunden sedan avkastningen på två kilo stickgarn, ett lammskinn och 35 kilo lammkött. Detta betalar man 5 990 kronor för.Än så länge är man ensamma om konceptet i Sverige men Anna Hedendahl hoppas att allt fler ska våga prova på att hyra ut sina tackor.– Det är många som är intresserade, det hör av sig människor från andra delar av landet och vill hyra så vi hoppas att det blir fler tackuthyrare.