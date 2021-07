Nya stordragare visas upp

T8-serien har New Holland smyglanserat via småhemliga filmklipp på Youtube. Vid Farm Progress Show i Iowa nyligen var det slut med hemlighetsmakeriet.



Magnum och T8 består av fem modeller med nominell motoreffekt på 173-250 kW (232-335 hk). Maxeffekten ligger på 281-286 kW (273-389 hk). Motorerna är nyutvecklade av Fiat Powertrain. De har 8,7 liters cylindervolym och uppfyller avgaskrav steg 4 med SCR-teknik, det vill säga tillsats av adblue i bränslet och katalysator. Transmissionerna är av powershifttyp med 19 steg, men steglös kraftöverföring är på gång.



Hytterna är oförändrade men manövreringen av traktorn sker från nya armstödspaneler. Nytt är också trepunktslyft och kraftuttag fram. Med T8 släpper New Holland sin medsvängande framaxel super steer.



Även i den allra största klassen har Case IH och New Holland nya systermodeller i de midjestyrda Steiger- och T9-serierna. Även dessa traktorer har FPT-motorer, på 12,9 liter, med SCR-rening. Maxeffekten är 492 kW (669 hk). ATL.nu