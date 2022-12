Nya stöden upplevs som idioti

Tre av växtodlingsrådgivarna på HIR Skåne möter ATL i gula Villan i Borgeby.

Inte främjar miljön

Plöjt upp långliggande vallar

Enorm uppförsbacke

Logiska miljömål

Olika information

Fler fel upptäcks

Planera rätt

Frustrerade och arga försöker de sammanfatta sina egna, kollegernas och sina kunders erfarenheter av årets SAM-ansökningar där det nya förgröningsstödet har inneburit stora förändringar både i fält och i ansökningarna.– Hur ska vi förklara att förgröningen är bra för miljön när det första Jordbruksverket gör är att be lantbrukare köra upp höstsådd vete och raps runt fältkanterna? frågar sig Anders Adholm, på HIR Skåne.Han berättar att många odlare uppfattar förgröningsstödet som ren idioti och bara ”administrativa miljömål” eftersom åtgärderna de tvingats ta till i år inte främjar miljön utan i många fall istället innebär det motsatta.Till exempel är det relativt vanligt att lantbrukare plöjt upp långliggande vallar. Skälet är att permanenta gräsmarker inte får räknas in i den ekologiska fokusarealen.Plöjs den upp och sås med till exempel korn räknas den som åkermark och kan användas som ekologisk fokusareal framöver.– Då plöjer man upp den enorma biologiska mångfald som i många fall har byggts upp sedan den lades i vall i slutet på 1980-talet, påpekar Anders Adholm och suckar.Han är mycket kritisk till att inte en ordentlig konsekvensanalys gjorts innan reglerna infördes.– Nu har Jordbruksverket en enorm uppförsbacke att förklara meningen med förgröningsstödet och vända den negativa trenden, lägger han till.Rådgivare Per-Erik Holmgren påpekar att under tidigare reformer av EU:s jordbrukspolitik har det till skillnad från denna gång funnits tydliga och logiska miljömål och reglerna har varit klara när SAM-ansökningarna dragits igång. Så har det inte varit i år.– Det var till exempel först på sluttampen när de flesta ansökningar gjorts som det blev klart vad som får växa längs de obrukade fältkanterna, säger David Gottfridsson.Informationen har skiljt sig åt mellan olika instanser och vid olika tidpunkter. Dessutom fungerade inte viktiga kontrollfunktioner i SAM-internet när det öppnades i våras.– Otydliga regler skapade en osäkerhet i hela ansökningsprocessen, berättar Anders Adholm.Fler fel än vanligt kommer därför troligen upptäckas både i ansökningarna och i skötsel i fält, tror de, vilket i slutänden drabbar lantbrukarna som riskerar avdrag på stöden.– Allt det här är ett bevis för att detta forcerades fram och sjösattes innan reglerna var klara, säger Anders Adholm.Lantbrukare måste ha reglerna färdiga ett år i förväg för att planera rätt, och det allra minsta man kan begära är att reglerna är klara när stödansökningarna ska göras, påpekar han.Nu finns det en allmän oro över att de nya reglerna ska utvärderas, göras om och skapa osäkra villkor även nästa säsong.– Risken är att vi sitter här i samma situation om ett år, säger Anders Adholm.