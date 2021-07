Nya stängselregler oroar djurägare

- Jag tycker att det här är jättekonstigt. Det kommer inte att fungera med femjoules-aggregat, det törs jag nog säga, säger Per Blomkvist på Myranatur i Uppland.



Han är fårägare och naturkonsult och jobbar bland annat för Viltskadecenter med utbildningar i hur man bygger rovdjursstängsel.

Per Blomkvist menar att det blir svårt både att hålla djur innanför stängsel och att stänga rovdjur ute.



Själv har han ett niojoulesaggregat på ett 1,5 kilometer långt stängsel med fem trådar till sina får. Det underhåller han genom att slå gräset under trådarna minst två gånger per säsong.

Ändå är det precis att stängslet fungerar, eftersom den lägsta tråden måste sitta lågt både för fårens och rovdjurens skull.

- För mig kommer det att bli svårt att ge folk råd om hur de ska få det här att fungera när jag själv inte tror på det, säger Per Blomkvist.



Han är emot taggtråd och tycker att det vore synd om det nu blir svårare att få ägare till nötdjur att byta från taggtråd till elstängsel.



Anders Råsberg är ombudsman på LRF i Jönköping, får­ägare och har jobbat med stängslingsfrågor i mer än 20 år. Han pekar på att fåruppfödningen riskerar att bli dyrare med den nya standarden för elaggregat.

Många fårägare har på senare tid gått över till elstängsel i stället för det mer kostsamma alternativet fårnät. Den trenden kan hindras om det visar sig att styrkan i stängslet blir otillräcklig.



Andra problem kan bli att få långa stängsel i naturbetesmark att fungera och att hålla vildsvin borta från odlingar, golfbanor och annan mark man vill skydda.

- Jag jobbade intensivt med den här frågan för några år sedan, inför beslutet. Då fick jag inte mycket gehör från tillverkare. Det jag frågar mig nu är vad branschen gjort sedan dess, säger Anders Råsberg.



Eftersom det rör sig om en standard går det inte att söka dispens från den, enligt Susanne Sundström på Elsäkerhetsverket. Den som inte följer standarden måste själv bevisa att säkerheten är tillräcklig.

Det är inte troligt att standarden kommer att ändras tillbaka till den som gällde tidigare.

- Absolut inte. Man går inte tillbaka till ett mindre säkert alternativ. Man har räknat på vad som är säkert för barn och djur och för att hålla djuren på rätt sida om stängs­let, säger Susanne Sundström. Tina Andersson