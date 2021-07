Nya sprutor och uppdaterade traktorer

600 liter i minuten

PowrSpray ger i det här fallet tillgång till två hydrauldrivna pumpar med separata kretsar. Påfyllningspumpen ska i sin tur förse sprutan med upp till 600 liter vätska per minut.

De båda sprutorna kan också utrustas med individuell munstyckskontroll, som ska innebära en kostnadsbesparing för kunden på upp till fem procent för växtskyddsmedlet. Här hänvisar John Deere till egna beräkningar i en veteodling på 500 hektar, där kostnaden för ogräsmedel uppgår till 53 euro per hektar och 65 euro per hektar för svampmedlet. Detta ska i sin tur ge en total kostnadsbesparing på nästan sex euro per hektar (0,05 x 118 = 5,90).