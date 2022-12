Nya rön om mjölk

En studie som genomförts bland nära 110 000 medelålders och äldre män och kvinnor i flera svenska län visar ett samband mellan hög konsumtion av mjölk och ökad dödlighet.

Varför är dock inte helt klarlagt. En förklaring kan enligt forskarna vara att laktos kan brytas ner till galaktos, som i djurförsök har kopplats till tidigt åldrande och död.Det gamla reklambudskapet att mjölk ger starka ben får inget stöd i studien. På de kvinnor som följts upp i studien var frakturer vanligare bland de som drack mycket mjölk, över tre glas eller mer per dag, än bland de som drack högst ett glas per dag.– Våra resultat ifrågasätter starkt att det är bra för hälsan att dricka mycket mjölk i vuxen ålder. Det behövs dock fler studier som ger liknande resultat innan de kan ligga till grund för nya kostrekommendationer, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum till tidningen.Forskarna vill nu genomföra fler studier där deltagare under vissa perioder får dricka mycket mjölk och under andra perioder lite.– Då kommer vi att under mer kontrollerade former kunna se om det verkligen är en hög mjölkkonsumtion i sig som framkallar förhöjda halter av inflammatoriska och oxiderande ämnen i blodet, säger Karl Michaëlsson till tidningen.Helena Lindmark Månsson, expert på nutrition på LRF Mjölk, anser inte att det finns några skäl att ändra kostråden för mjölkdrickande.– Precis som forskarna bakom studien säger kan man inte dra slutsatsen att det är mjölk som orsakar för tidig död, säger hon till TT och påpekar att det är en observationsstudie där man sett ett samband men inte orsak och verkan.De deltagande i studien har vid två tillfällen med åtta års mellanrum besvarat en omfattande hälsoenkät.Studien har publicerats i British Medical Journal. Hela studien finns att läsa här: