Nya rekordlöner hos Lantmännen

Men trots den minskade lönsamheten ökar ersättningen till ledande befattningshavare i bolaget, visar Lantmännens årsredovisning. VD Per Olof Nyman ökade både sin fasta och sin rörliga ersättning, något som tillsammans med pensionsbetalningar och övriga förmåner gav honom en total ersättning på 12,4 miljoner kronor under 2018.

Spridda skurar

Även andra chefer kan glädjas åt ökad nederbörd. Totalt delar bolagets VD:ar på 93 miljoner kronor under 2018, att jämföra med 85 miljoner kronor året innan. Styrelsen ökar sammantaget sina ersättningar från 4,9 miljoner kronor 2017 till 5,2 miljoner kronor 2018. Ordförande Per Lindahl, som tillträdde i maj 2017, får drygt 1,2 miljoner kronor för sina tjänster under 2018.