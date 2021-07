Nya rekord för gubbarna

Jordgubbarna är av sorten Elsanta och är odlade under tak i växthus hos Lars Jacobsen i Hjälmshult utanför Helsingborg.



Där skördades de på måndagen och på tisdagen avslutades budgivningen hos Svenska Odlarlaget i Helsingborg med ett nytt rekordpris.





Till Stockholmsbutik

Varför ett så högt pris i år?

Nu har vi sett ett par år med att det är butiker snarare än krögare som köper de första primörerna, är det ett trendbrott?

Totalt 11 lådor med 8 askar om 250 gram såldes till butiken Sabis Fältöversten på Östermalm i Stockholm till ett pris på 255 kronor per ask, vilket ger ett kilopris på 1 020 kronor.- Det är en all time high, aldrig någonsin har vi uppnått det priset på jordgubbar, säger en nöjd Christer Nilsson som är försäljningsansvarig på Svenska Odlarelaget till ATL.Alla Odlarelagets kunder hade möjlighet att lägga bud, men i slutet var det två, tre som var kvar och fajtades om att ge högsta budet.- Priset tickar uppåt varje år, det är fler och fler som är intresserade av att få de första svenska primörerna. Marknaden är intresserad för jordgubbar och potatis finns ett speciellt intresse. Sedan kommer gurkan och tomaterna som också är intressanta, men potatis oh jordgubbar spelar i en egen division.Sabis Fältöversten blev även köpare förra året när odlaren Lars Jacobsen sin vana trogen skördade de första jordgubbarna. Det är sjätte året på rad som Lars Jacobsen är premiärskördare.- De sista åren har det varit butiksledet som har gått om, och det kan ses som ett trendbrott i ett kortare perspektiv, men om det blir så på lång sikt får vi se. Det är svårt att se trender i det här. Handeln vill tillgodose sina kunder och det kanske finns större kundunderlag i en dagligvarubutik, säger Christer Nilsson och tillägger:- Men jag kan tänka mig att vissa restaurangägare går till Fältöversten i morgon! Frida Jonson