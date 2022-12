Nya regler ska spara tusenlappar

I torsdags fattades beslutet, på fredagen presenterades huvuddragen i ändringarna i samband med Alnarps grisdag.

Bibehållen välfärd

Effektivare och renare

Ändrade mått för sinsuggor gör det möjligt med foderliggbås



Ändrade mått för suggor i grupper större än 40



Möjlighet att avgränsa vissa ytor i digivningsboxar för smågrisar

Minskad arbetskostnad

Sparar en timme

Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg menar att djurvälfärden absolut inte blir lidande när bestämmelserna för grisuppfödning i den så kallade L100 ändras.– Reglerna blir enklare med bibehållen välfärd.Förändringarna i L100 innebär följande:Helena Elofsson, Jordbruksverkets djurskyddssamordnare, berättade vad förändringarna förhoppningsvis ska leda till:– Stallen kan utnyttjas mer effektivt och arbetstiden per sugga minskar. Det blir mindre arbete och renare grisar.Sinsuggor är suggor som har slutat ge mjölk och hålls i grupp. Är gruppen större än 40 djur ska ytan per sugga kunna minskas från 2,25 kvadratmeter till 2,05 kvadratmeter.På så vis minskar byggkostnaderna enligt Jordbruksverkets beräkningar med runt 900 kronor per sinsuggplats.Som ATL skrev redan i juni då de tänkta ändringarna i L100 anmälts till EU-kommissionen leder mindre utrymme även till mindre arbete, och mindre arbete sparar pengar.Jordbruksverket har räknat ut att en besättning på 150 suggor sparar 9 000 kronor per år på arbetskostnaden.Att förhindra smågrisar att nå vissa utrymmen i boxarna genom att minska ytan i digivningsboxar leder till renare grisar och mindre arbete. Under förutsättning att ytan minskas med 0,5 kvadratmeter i en box som i dag är 6 kvadratmeter så minskar arbetstiden med en timme per sugga och år.För en besättning på 150 suggor ska det enligt Jordbruksverket spara 30 000 kronor.Jordbruksverkets nya regler omfattar även nöt och fjäderfä och finns att läsa här