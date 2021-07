Nya regler för dubbdäck

Dubbförbud råder i fortsättningen från 16 april till 30 september. Tidigare gällde förbudet från 1 maj, skriver TT.



Andra nyheter för vinter- och dubbdäck är att undantag för bilar till och från Sverige slopas. Hädanefter måste alla personbilar och lätta lastbilar, oavsett registreringsland, ha däck med minst tre millimeters mönsterdjup under perioden 1 december till 31 mars.



Vad gäller antalet dubbar per däck har Sverige, Norge och Finland tagit ett gemensamt beslut om att begränsa antalet till högst 50 dubbar per meter rullomkrets. Beslutet träder i kraft den 1 juli 2013.ATL.nu