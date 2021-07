Nya protester mot lodjursjakten

"EU:s regler förbjuder jakt på lodjur under parningssäsong, vilket är vad som just nu pågår", skriver föreningen.





"Saknas motiv"

- Vi överväger att göra EU-kommissionen uppmärksam på den svenska licensjakten på lodjur, eftersom vi anser att den hotar att skada lodjursstammen precis som den just avslutade licensjakten på varg hotar att skada vargstammen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.Enligt Naturvårdsverket har 10 000 jägare registrerat sig för att jaga lodjur. Naturskyddsföreningen anser dock att det saknas motiv för att medge licensjakt.- Just nu håller tusentals jägare som bäst på att döda ett hundratal vackra lodjur mitt under deras parningssäsong. Hur kan regeringen anse att det inte skulle störa lodjuren, undrar Mikael Karlsson. ATL.nu