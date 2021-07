Nya lampor räddar potatisen

I förra veckan grusades Patric Torles förhoppningar om årets första potatisskörd.

Natten till torsdagen stals de 40 Led-lampor som under vintern belyst hans uppmärksammade potatisodling i lantbruksföretaget Kingson utanför Ängelholm. Lamporna var värda cirka 120?000 kronor.

- Jag hade inget förbrukningslarm, då hade jag fått larm på förändringar i elförbrukningen. Det skulle jag ha satt in, säger Patric Torle.



Under helgen har personalen i hans parallellföretag, Trädgårdsteknik AB, arbetat intensivt med att montera nya armaturer.

- Vi får in de nya lamporna nu i början av veckan, men plantorna är redan hämmade. De har gulnat och fallit ihop och jag är rädd för svampangrepp på de plantor som skadats.





Senare skörd

Stora skador

Patric Torle hoppas ändå på en skörd, om än något senare än det var tänkt. Extra belysning med högtrycksnatriumlampor har satts in i väntan på Led-armaturen.De nertrampade potatisplantorna har så smått börjat hämta sig.- Men det har tagit kraft, det är ju nu som plantorna ska skjuta knölar, frågan är om de kommer att orka.De ursprungliga skördesiffrorna får nu monteras ner, liksom förhoppningen om 400 000 kronor i intäkt. Dessutom kommer resultatet av odlingen inte att kunna utvärderas som det var tänkt. Odlingen har ingått i ett utvecklingsprojekt tillsammans med lantbruksuniversitetet i Alnarp.Det var natten till torsdagen i förra veckan som någon sågade upp ett hål i porten till den hall där potatisen odlas. Led-lamporna var monterade med stickproppar i taket och kunde snabbt ryckas ner.Tjuvarna trampade runt bland potatisplantorna och orsakade stora skador. Troligen hade de en bil som väntade på E4:an som går strax intill. Polisen utreder nu inbrottet.Direkt efter inbrottet tvivlade Patric Torle till och med på att företaget skulle överleva.- Det har känts rätt urblåst men nu när det kommer in nya lampor så har det blivit bättre, säger han.Marianne Persson