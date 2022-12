Nya kraftpaket på banan

– Det är kul, men det var mycket som vi inte hade räknat med, säger Mattias Nilsson.

Tung i bakändan

Siktar på SM-tävling

"Rätt nöjd"

– Det gick ungefär som jag hade tänkt, säger Henrik Sundberg.Båda körde sina nya kraftpaket för första gången i helgen, under Lidköping City Pull i Västergötland.För Mattias Nilsson och teamet kring Lube-Tools XL blev det en fjärdeplats i SM-deltävlingen.Inför nästa start måste viktfördelning och balans justeras.Traktorn vägde exakt 2 500 kilo när den rullade över vågen in i startfållan, körklar med full tank och Mattias Nilsson i förarkläder.Det ger inte utrymme för några lösa vikter att flytta fram eller bak. Lube-Tools XL är för tung i bakändan.– Vi ska börja med att sätta lättare navreduktioner i bakaxeln. Det blir också andra bränsleledningar. Vi får titta på allt som går att lätta, säger Mattias Nilsson.Teamet är anmält till Eurocupserien men kommer att hoppa över tävlingen i Polen den 24 maj. Siktet är inställt på att köra SM-deltävlingen i Kumla i Närke den sista helgen i maj.Mattias Nilsson beskriver att den nya maskinen med två motorer i klass 2 500 kilo modifierat är helt annorlunda att köra än hans tidigare Volkswagen bubbla-kopia med en motor i klass 2 600 kilo two wheel drive.– Folkvagnen kan jag leka med. Den nya traktorn reagerar mer när jag styrbromsar, den är mycket svajigare och jag sitter högre upp och längre bak, säger Mattias Nilsson.Henrik Sundberg, känd från two wheel drive-maskinen Pluto, satte sig i stället i förarstolen på Limited Edition och placerade sig trea i klass 2 500 kilo modifierat och fyra i 3 500 kilo modifierat.– Jag är rätt nöjd, men en drivaxel mellan motor och växellåda vred sig så den får göras om. Motorn gick riktig bra, säger Henrik Sundberg.Apropå traktoruppling. Du har väl inte missat filmen om det rökfyllda garaget?Kolla här