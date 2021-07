Nya höghus i trä

HÖKARÄNGEN ATL

Det luktar trä, men det enda som syns är gips. Det enda synliga träet i nya äldreboendet i Hökarängen är trappan. Resten är dolt bakom skivor.

Ändå är det en stor framgång för den svenska trälobbyn. Trähus är inte längre bara småhus utan hallar, flerfamiljshus och institutioner, som vårdboenden.



Det finns inga rationella skäl att bygga upp till fyra, fem våningar i någon annan teknik än den här, säger Niclas Svensson, på Sveriges Träbyggnadskansli.





Nya byggkoncept

Intresse från de stora

Träet märks inte

Med hjälp av pengar från bland andra svenska skogsägare ska han se till att mer byggs i trä i Sverige. Strategin är att sälja in ett nytt rationellare byggkoncept. I stället för att bygga huset på plats ska det komma i moduler och snabbt monteras upp på bygget.-Det är tillverkat i fabrik i Sandsjöfors och det är 156 legobitar som åkt lastbil hit, säger David Öberg, marknadschef på Moelven byggmoduler om äldreboendet på 3 000 kvadratmeter.Än så länge är det byggföretag mer rötterna i träindustrin som satsar. Men också byggjättarna, som Skanska, NCC, Peab, och JM kan vara på gång.- Det är först nu de seriöst prövar om trä kan vara ett alternativ, säger Niclas Svensson.Han hoppas bland annat att miljonprogrammet ska renoveras med trä. Ja, i själva verket ska betonghusen rivas och ersättas med nya av trä.De största marknadsföringsinsatserna görs utomlands. Där ligger fokus på att få in mer trä i dörrar, fönster och småhus. På den största exportmarknaden, Storbritannien, stöder Skogsindustrierna kampanjen Wood for Good sedan 10 år. Och andelen småhus med trästomme har fördubblats från 10 till 20 procent (i Sverige är det 90 procent).- Det är en helt annan byggkultur i Europa, men potentialen är mycket större, säger Bertil Stener på Skogsindustrierna, och hävdar att skogsägarna får tillbaka sina pengar de satsar på marknadsföring- Marknadsföring fungerar, och vi tycker vi har ett väl avvägt program.Helena Ortman kommer hem med tunga matkassar och sin flicka till femvåningshuset i förorten.Precis som i äldreboendet är bara trappan av trä. Fasaden är putsad och väggarna av gips.Vad tycker hon om att bo i ett trähus?- Jag märker att det är ett högt hus, men har inte tänkt på att det är av trä, säger hon. Torbjörn Esping