Nya hjullastare för tunga lyft

Den låga hytten innebär att hjullastarna rör sig effektivt på varje arbetsplats och är lätta att transportera, generalagenten Maskinia i ett pressmeddelande.

Snöslungor och asfalsrivare

Pendlande bakaxel

F-serien är designad för att maximera produktiviteten och minimera tiden för service och byte av skopor och andra tillbehör.Viktfördelningen gör att de kan lyfta en betydligt större last än sin föregångare. Exempelvis kan den minsta maskinen, 21F XT, lyfta upp till två ton, vilket är 400 kilo mer än den tidigare 21E.XT-parallellföringen och Z-armarna håller gafflarna parallellt med marken, vilket ska göra att föraren kan hantera pallar både lättare och snabbare.Det nya hydraulsystemet levererar, enligt tillverkaren, all den kraft som behövs för att driva även de mest krävande tillbehören.Tillvalet High Flow, som finns på 221F och 321F, ökar flödet till 70-130 liter per minut och möjliggör användning av snöslungor eller asfaltsrivare.Fordonen är också utrustade med en hydrostatisk transmission som driver alla fyra hjul och ger en topphastighet på 33 kilometer i timmen. Alternativet är 221F och 321F med tvåväxlad mekanisk växellåda.Midjeleden och den pendlande bakaxeln håller skopa och hytt vertikala även om framdäcken går upp på en sten.De nya kompakta hjullastarna är utrustade med en 3,4 liters, 4-cylindrig turboladdad common-rail FPT Industrial motor med waste gate. Den sistnämnda funktionen minskar dippar i turbotrycket, vilket resulterar i en snabb motorrespons under belastning och ökad tillförlitlighet på turbotrycket.