Ny vd för Gefleortens mejeriförening

Magnus Lindberg är i dag vd på Växa Sverige och sitter kvar på posten under hösten eller tills en ny vd har utsetts. Han har tidigare arbetat som vd på flera husdjursföreningar och har en bakgrund som ekonomirådgivare och landsbygdsutvecklare.

Mest omvälvande

Från och med den 1 januari blir han ny vd på Gefleortens mejeriförening efter Per Blomqvist som går i pension.Per Blomqvist har jobbat i mejeribranschen sedan 1971 då han började på Arla. Han gick därifrån till Gefleortens mejeri 1997.- Det har varit ett alldeles vitt arbetsliv, bara mjölk. Det har varit roligt, mycket har hänt i mejerivärlden, säger Per Blomqvist till ATL.Han lyfter fram två händelser som han anser varit mest omvälvande för den svenska mejeribranschen: Arlas fusion med MD Foods och de senaste årens starka emv-utveckling.- Arlas fusion med MD Foods förändrade konkurrenssituationen i Sverige och satte press på Milko och Skånemejerier. Det ritade om mejerikartan. Per Blomqvist har varit en stark kritisk röst mot emv-utvecklingen.- Den flyttar pengar från bönderna till detaljhandeln.