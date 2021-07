Ny vagn från Weimer Forest

Den här gången är det den enaxlade vagnen We 5000 med fem tons lastkapacitet. Den har under ett års tid sålts i Tyskland och Ukraina, men tas nu även in i Sverige.



Den tar timmer i längder på upp till fyra meter och kan kompletteras med kran och teleskopiska stödben fram.Flaket är 1 300 millimeter brett och 3 000 millimeter långt.

ATL