Ny upphandlingslag riskerar bli tandlös

Den nya regeringen håller just nu på och försöker finna sin egen politik, en av frågorna de ser över är en reform av regelverket för offentlig upphandling.

Upphandling är en viktig fråga i Sverige. Stat, kommuner och landsting ska tillhandahålla tjänster till medborgarna i utbyte mot att vi betalar en av världens högsta skatter, så som vägar och välfärd.utföras av någon och vi verkar ha insett att det är bättre att lägga ut den uppgiften till företag. Detta innebär dock även risker, företag som anlitas av det offentliga betalas med våra skattepengar.Att hålla koll på dem, vad de gör och hur effektiva de är, är att värna de gemensamma utgifterna.är ingen liten marknad, och den påverkar svenska producenter, som bönder som producerar livsmedel.Ingen vet säkert hur mycket pengar det handlar om men tidigare har man i olika utredningar uppskattat det till cirka 15-18 procent av BNP, runt 600 miljarder per år.för svenska bönder är den om offentlig mat. Skolor och äldreboenden kan vara en stor kund för mindre livsmedelsproducenter.I dag är det dock få upphandlingar som låter svenska bönder bli leverantörer av mat, för regelverket har haft svårt att hantera sådan kravställning. Vi måste lyda under vissa regler, exempelvis från EU, om hur och vad en offentlig upphandling kan kräva. Svenskt djurskydd har traditionellt inte varit något sådant.n här frågan är viktig. Svenska staten tvingar svenska bönder att producera mat till en viss kostnad på grund av regler och lagar. Men när de sedan själva ska köpa in mat köper de hellre den billigare utländska. Bönderna måste producera till ett visst pris som sedan inte ens lagstiftaren vill betala.säger nu i en intervju att de nya upphandlingsreglerna ska underlätta att krav ställa om djurskydd.Samtidigt finns det inget som de facto nämner just detta i den nya text som föreslås. Det är därför högst oklart om den nya lagen kommer göra någonting bättre eller om det fortsätter att vara oklart.de nya reglerna formuleras ”i kontakt” med LRF. Det gäller då att organisationen är på och utnyttjar det inflytande man har för att se om regelverket kan bli tydligare.LRF får inte vara rädda för att vara hårda i förhandlingarna. Antingen ser Sverige till att det offentliga kan köpa den mat bönderna tvingas producera.man dem för sina kostnader. Eller så ändras regelverket så kostnaden sjunker.Just nu görs inget av detta och det är en helt ohållbar situation i längden för lantbruket.