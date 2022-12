Ny typ av salmonella hittad i kycklingstall

Det var vid en rutinprovtagning inför slakt som salmonella epinay upptäcktes i ströbädden i en av gårdens två avdelningar. I avdelningen fanns 47 000 slaktkycklingar och fyndet ledde till att samtliga djur avlivades och avdelningen sanerades.

Helt ny typ

Ingen aning

En månad senare var det dags igen. Den här gången upptäcktes salmonella epinay i den andra avdelningen. Återigen fick 47 000 kycklingar avlivas och avdelningen saneras.– Det här är jobbigt, mycket jobbigt, säger uppfödaren, som vill vara anonym, till ATL.– Nu har vi nya djur inne i stallarna och då blir en ny pärs när vi ska ta nästa omgång prover.På gården har man fött upp slaktkycklingar sedan början av 80-talet. Enligt uppfödaren har man bara haft problem med salmonella vid ett tidigare tillfälle för många år sedan. Då kom smittan in via fodret.Den aktuella salmonellatypen, epinay, är helt ny för svenska förhållanden. Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, tillhör den troligtvis inte någon av de mer elaka varianterna.– Det finns ungefär 2 500 varianter av salmonella och ingen är helt ofarlig. Men vissa är värre än andra och den här hör inte dit, säger Lennart Melin på SVA.Myndigheterna har ingen aning om hur smittan kommit in på gården. Alla uppföljningsprover som tagits, bland annat på fodret, har varit negativa.– Oftast går det inte att spåra smittan, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.Salmonella i slaktkycklingsbesättningar är mycket ovanligt. Vissa år upptäcks ingen salmonella alls, andra år 2 – 3 fall.– Det är inte ofta med tanke på hur många slaktkycklingar som föds upp varje år. Sverige har en väldigt god salmonellastatus tack vare ett bra salmonellakontrollprogram och bra hygienrutiner på anläggningarna, säger Enisa Miljanic.