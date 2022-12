Ny traktorserie från Case

Case nya traktorserie har premiärvisning på teknikmässan Agritechnica nu i november. Men redan nu har det läckt ut bilder som visar en Case IH traktor med modellbeteckningen Optum.

Mellan Puma och Magnum

300 hästkrafter

Enligt brittiska tidningen Farmers Weekly är Optum en modellserie som storleksmässigt kommer gå in mellan traktorfamiljerna Puma och Magnum.Enligt rykten kommer de två första modellerna i den nya serien ha beteckningarna 270CVX och 300CVX. Vilket kan tydas som att toppmodellen kommer ha cirka 300 hästkrafter under motorhuven.Envisa rykten säger också att New Holland mycket snart kommer att annonsera deras nya traktorserie med modellbeteckningen T7-Heavy Duty.