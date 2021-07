Ny traktor blev mardröm

FÄRINGTOFTA ATL

Fredrik Amilon sitter vid sitt köksbord i Färingtofta i Skåne. I handen har han köpekontraktet till ett av sina senaste traktorköp och han berättar en närmast osannolik historia.

Först köpte han en splitter ny Valta N101 av 2009 års modell. Efter 10 månader med många olika problem och sammanlagt 100 timmars verkstadstid fick han nog.





Total besvikelse

Ökade foderkostnader

Har haft lånetraktor

Maktlös och kränkt

I våras bytte han till en ny. Valtras N101 fick hans förtroende ännu en gång. Men besvikelsen blev total.- Den nya fick jag i april och i slutet på augusti hade den stått på verkstaden i en månad, berättar Fredrik Amilon.Den första levererades med fel hjul, frontlastaren gick sönder, likaså avgasrör, AC, joystick och till sist växellådan. Den andra hade även den en krånglande växellåda, fyrhjulsdrift, joystick, databox och en bakruta som lossnade.De senaste 1,5 åren har traktorerna många gånger stått stilla när de mest behövts, vilket bland annat påverkat vallskörden och därmed gett ökade foderkostnader i hans nötköttsproduktion.Han har också varit tvungen att hyra traktor vissa perioder:- Mellan tummen och pekfingret så räknar jag ju ihop en kostnad på 130 000 kronor på stående fot.Att han fick byta till sig en helt ny traktor för 50 000 kronor i mellanskillnad tycker han inte hjälper mycket när den nya traktorn inte heller går att lita på.Han har också erbjudits ersättning för transportkostnader till verkstaden, förlängda garantier och har haft lånetrakor i bland, men inte fått ersättning för produktionsbortfallet.Flera gånger har Fredrik Amilon själv kört med traktorn de två timmarna ner till Lantmännen maskins verkstad i Staffanstorp och många gånger har Lantmännen Maskins reparatör kommit till Färingtofta.- Jag har till och med erbjudit honom husrum, ler Fredrik Amilon i all bedrövelse.Han känner sig maktlös och kränkt. Efter den senaste reparationen hoppas han nu kunna sätta punkt för raden av verkstadsbesök, men skulle vilja ha någon typ av ekonomisk kompensation för sina kostnader. Men det kravet har man inte velat bemöta.Och någon information om att det faktiskt finns en försäkring som skulle kunna ge honom ersättning har han inte fått.- Nej, säger Fredrik Amilon.- Det är ju märkligt att de inte har tagit upp det.Läs vad Lantmännen Maskin säger via länken under Läs Mer. Hans Dahlgren