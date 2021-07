Ny snålare motor

De nya motorerna ersätter under hösten dagens bensinmotorer i S60/V60/V70/S80. Under våren ersätts även flexi­fuelmotorn T4F av 1.6 GTDiF.



GTDi-tekniken erbjuder låg bränsleförbrukning utan att ge avkall på prestanda. De nya motorerna är kompakta och gjorda helt i gjuten aluminium som ger låg vikt och god värmeavledning. Insugningsrör i plast bidrar till att hålla ner vikten och förfinat insprutningssystem ska reglera förbränningen med hög precision.





Lägre förbrukning

Motorn stängs av

Volvo räknar med minskad förbrukning och emissioner på uppemot tjugo procent, jämfört med en konventionell bensinmotor med större cylindervolym och likvärdiga prestanda. Samtidigt får man dragkraft och körkänsla som i en modern dieselmotor.T3 kommer att erbjudas med sexväxlad manuell växellåda, T4 med antingen Volvos automatiska, sexstegade power­shiftväxellåda eller sexväxlad manuell växellåda.Båda har en knapp på instrumentpanelen för att koppla in och ur bränslebesparande teknik. Med automatlådan följer teknik som lägger ur växeln när bilen rullar utan gaspådrag för lägre rullmotstånd och förbättrad bränsleförbrukning.Den manuella växellådan har start/stopp-funktion som slår av motorn när bilen står still med kopplingspedalen uppe och växeln i neutralläge. Motorn startar omedelbart när kopplingspedalen trampas ned.Powershiftlådan med dubbel­koppling förenar den manuella lådans effektivitet och dynamik med automatlådans smidighet. Kopplingsfunktionerna koordineras så att inga momentförluster uppstår vilket ger bekvämlighet och steglös drivning som en konventionell automatlåda och prestanda som en manuell växellåda.Motorerna lanseras under hösten tillsammans med nya S60 och V60. E85-utförandet kommer senare. Jan Vainult