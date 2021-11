Ny självlastande balvagn

Större tröskor från Sampo

Sampo Rosenlew lanserar sina största tröskor hittills. Comia C20 och C24 får upp till 30 procent högre arbetskapacitet än föregångaren C12, och spannmålstankar på 9 000 respektive 10 000 liter. Maskinen, som beskrivs som en hybrid-tröska, har ett skärbord på 6,9 meter. Lossningshastigheten uppgår till 100 liter per sekund och den fria avlastningshöjden till 4,4 meter.

Fortsatt plus i traktortoppen

Med bara två månader kvar på året ligger traktorförsäljningen fortfarande på plus. Hittills har det registrerats in 22 maskiner fler än förra året. John Deere drar ifrån övriga, men märket ligger ändå 56 maskiner back om de vill slå sin fjolårssiffra. Tvåan Valtra och trean New Holland har däremot ökat sina inregistreringar med 31 respektive 36 exemplar jämfört med samma period (jan-okt) året innan. Övriga siffror hittar du här.