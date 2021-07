Ny ordförande för Svensk Fågel

Vid Svensk Fågels stämma i fredags valdes kycklinguppfödaren Per Lindahl att efterträda Hans-christer Palmers som ordförande för organisationen.



- En av de stora utmaningarna för svensk kyckling är att tydliggöra svensk kycklings alla fördelar. Klimatsmart, hög djuromsorg, säker och god borde göra den till en vinnare i framtiden, säger Per Lindahl.



Han har i 13 år bedrivit kycklinguppfödning på Mosslunda gård utanför Kristianstad. På gården finns 8000 kvadratmeter kycklingstall med totalt 1,4 miljoner kycklingar per år.ATL.nu