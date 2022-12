Ny ordförande för maskinstationerna

Dellrud har lantbruk och maskinstation i Gnesta i Sörmland och har tidigare suttit i styrelsen.

"Måste vara med"

Leva upp till krav

Föreningen bildades 2004 för att bevaka och kunna påverka frågor som rör entreprenörer inom lantbruket på EU-nivå.Som medlem i den europeiska organisationer för maskinstationer, CEETTAR, fungerar man bland annat som remissinstans för olika förslag.– Där måste vi vara med. Det kommer en massa propåer från Bryssel hela tiden. Där har vi en chans att bevaka våra intressen och där har vi en chans att påverka innan det går till EU-kommissionen, säger Per Dellrud.Även i Sverige arbetar man med frågor som arbetsmiljö, hantering av kemikalier, skattefrågor och mot skolor för att elever ska får rätt utbildning och leva upp till de krav som branschen har.Tidigare ordförande Claes Jönsson fyller snart 82 år och har suttit som ordförande sedan föreningen bildades. Han upplever att föreningen gjort stor nytta.– Vi har haft stor möjlighet att påverka via EU-kommissionen, säger han.– Det är oerhört viktigt att vi är med och påverka även i framtiden.Vid årsmötet valde Roger Paulsson från Örnatofta utanför Kristianstad in som ny ledamot i styrelsen.