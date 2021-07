Ny officiell prislista på skogsbränsle

Norra skogsägarna anser nu att skogsbränslesortimentet är så omfattande att en officiell prislista är relevant. I prislistan presenteras bland annat priser, leveransvillkor och kvalitetskrav.



Norra Skogsägarna ser ett ökande behov av biobränslen både på närmarknaden och för export.



Prislistorna presenteras på hemsidan och Norra Skogsägarna vill förtydliga sortimenten och prissättningen för skogsägaren. Priserna är regionalt anpassade utifrån den lokala avsättning som råder.



Priserna på bland annat flisad grot vid bilväg ligger mellan 260 och 280 kronor per kubikmeter fast mått. För torrhalt över 60 procent tillkommer 20 kronor per kubik.

För torrhalt under 50 procent blir det 20 kronor i avdrag.

Det sker inga transportavdrag men om den totala mängden flis underskrider 15 ton sker ett avdrag på 1 000 kronor.



- Vår strävan är att förtydliga prissättning, mätning och redovisning av de nya skogsbränslesortimenten. Bränslemarknaden präglas av en djungel av måttenheter och metoder att ersätta skogsägaren. Vi ersätter skogsägaren för de volymer han eller hon tar fram och volymerna fastställs utifrån den inmätta vikten torrsubstans. Detta ger en rättvis ersättning och dessutom kan skogsägaren jämföra med andra sortiment på virkesmarknaden som prissätts efter volym, säger Patrik Jonsson, virkesassistent och trädbränsleansvarig vid Norra Skogsägarna. Härje Rolfsson