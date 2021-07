Ny offensiv mot mördarsnigeln

Den spanska skogssnigeln, populärt kallad mördarsnigeln är sedan länge ett hatobjekt i svenska trädgårdar och odlingar.

I sommar har den varit relativt osynlig under den torra perioden, men har börjat att dyka upp igen med regnet.



Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) lanserar nu en hemsida med samlade tips om hur man bekämpar mördarsnigeln, rapporterar TT.



Organisationen har länge velat ha en nationell handlingsplan, som grannlandet Norge.



-Ambitionen är att minska förekomsten så att det går att idka trädgårdsskötsel. Vissa odlare har så mycket mördarsnigel att det inte går, det blir som en sanitär olägenhet, säger Lise-Lotte Björkman på Riksförbundet Svensk Trädgård till TT.



Att plocka sniglar och hålla tålamodet uppe är ett tips, och fler finns nu alltså samlade på hemsidan.



Till Sverige kom mördarsnigeln via transporter av trädgårdsprodukter 1975. Först till Skåne och sedan har den spridit sig. ATL.nu