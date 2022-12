Ny metodik ska fånga dieseltjuvar

Det är polisen i Västra Götaland som tagit fram en metod för att lättare kunna upptäcka och kartlägga organiserade seriestölder av diesel, lastbilar och gods.

Inte tillräcklig information

Väldigt mörkertal

Lägga pusslet

– Det handlar mycket om hur man tar upp anmälningar och hur man förmedlar kriminalunderrättelseinformation. Vi måste veta vad som sker för att kunna identifiera seriebrotten, säger Håkan Carlsson vid polisen i Västra Götaland.Poliser som tar upp förstahandsuppgifter vid ett brott har hand om en mängd olika brottstyper som kräver olika typer av åtgärder.Det är därför inte alltid man samlar in tillräcklig information för att senare kunna jämföra och upptäcka samband mellan brott som begåtts på olika platser. Med det nya systemet ska det bli enklare.– Tanken är att man ska ha en mall så att man gör rätt saker och framförallt ställer rätt frågor.Under förra året gjordes drygt 9 300 anmälningar av dieselstölder i Sverige. Nivån ligger konstant. För 1,5 år sedan gjorde man en kartläggning av dieselstölderna.– Då kunde vi se att bara 1,5 procent av alla dieselstölder var från lantbruk. Det är klart att det är betydligt fler lantbrukare än så som är drabbade. Vi förstår att det finns ett väldigt mörkertal.Orsakerna till att man inte anmäler stölderna kan vara flera. Bland annat misstro på att brottet ska klaras upp och att självrisken är högre än värdet på det som är stulet.– Det är väldigt allvarligt, för då finns inte de brotten för oss. Brott som inte finns kan vi inte kartlägga.Även om inte just den stöld man anmäler kan bli uppklarad kan informationen om vad som hänt hjälpa till att lösa andra brott i området.– De anmälningar som är gjorda, men som ingen döms för, de hjälper till att lägga pusslet. Så det är jätteviktigt att man gör anmälan, säger Håkan Carlsson.Framtiden får utvisa vad det nya systemet får för genomslag.– Under våren kommer vi att erbjuda det till de olika regionerna. Sedan är det upp till regioncheferna att besluta om de ska använda det, såvida inte rikspolischefen beslutar att det ska användas överallt.