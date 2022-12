Ny jordbruksminister rattar även miljön

Venstreledaren Lars Løkke Rasmussen valde att presentera sin nya minoritetsregering på Facebook tidigt på söndagen. I spetsen för det nybildade miljö och jordbruksdepartementet finns Eva Kjer Hansen som varit jordbruksminister i tidigare regeringar.

Mer gödning

Jordbrukspaket

Starka reaktioner

Den nya ministern har redan rivstartat sitt ämbete. I en intervju med danska Landbrugsavisen berättar hon att det danska jordbruket ska få använda mer gödningsmedel, att buffertzonerna ska avskaffas och att det danska målet för ammoniakutsläpp ska modifieras.– Det kommer att bli hårt arbete. Men jag kommer att göra mitt yttersta för att leverera resultat. Det finns en hel del att ta itu med: Ammoniakmål, buffertzoner, förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt, you name it, säger hon till landbrugsavisen.dk.Bara några timmar efter utnämningen hade hon bett de politiska tjänstemännen att se hur jordbrukspaketet, som de liberala, konservativa och Dansk Folkeparti var överens om innan valet, ska kunnas omsättas i praktiken.– Vi har ett stort behov av att stärka jordbruket, så vi får bättre resultat och därmed fler arbetstillfällen. Det betyder också mycket för resten av samhället, säger Eva Kjer Hansen till landsbrugsavisen.dk.Eva Kjer Hansen är medveten om att det är en utmaning att slå samman två departement som inte alltid har varit vänligt inställda till varandra. Men kursändringen är nödvändig menar den nya ministern.– Vi måste få ett bättre samarbete mellan miljön och det produktiva. Och jag tror det kommer att fungera bättre med en myndighet. Min förhoppning är att den politik jag kommer att leda, kan vinna ett brett stöd, säger hon till landbrugsavisen.dk.Reaktionerna på sammanslagningen av de två departementen var snabba. I Maskinbladet kallar politiske analytikern Dan Bjerring Danmarks nya regering för schizofren.– Att slå samman jordbruk och miljö tillsammans är som att tigga om bråk. Det kommer att kräva en mycket stark minister för att lösa uppgiften, skriver Dan Bjerring.Att notera är att även Finland och dess nytillsatta regeringen har valt att slå samman miljö- och jordbruksfrågorna. Förutom att slå samman jordbruks och miljödepartementen kom Danmarks nya statsminister Lars Løkke Rasmussen med ytterligare en skräll när regeringen presenterades.Løkke Rasmussen föreslår att Dansk Folkepartis omstridda tidigare ledare Pia Kjærsgaard blir talman. Han säger att säger att det är naturligt att DF som största parti får den prestigefyllda posten i folketinget.– Vi är mycket medvetna om att vi är en minoritetsregering. Vi har ambitionen att samarbeta brett i parlamentet och jag tror att det kommer att vara möjligt, säger han till nyhetsbyrån Ritzau.