Ny hemlig huvudägare i Agrokultura

I ett pressmeddelande skriver Agrokultura: "Det är antingen ett ryskt bolag vid namn Prodimex och/eller en oidentifierad investerare bakom nämnda bolag."

Av pressmeddelandet framgår att den nya huvudägaren redan har "betydande markinvesteringar som är närliggande Agrokulturas ryska verksamhet".Pressmeddelandet skapar fler frågor än svar: "Inte heller har Agrokulturas styrelse lyckats få kontakt med den nya investeraren för att få klarhet i dennes intentioner och för att få bekräftad information om dennes nuvarande innehav."Det sägs emellertid att styrelsen i Agrokultura tagit emot obekräftad muntlig information från någon som kallas "känd aktieägarrepresentant" som uppger att de aktieposter i bolaget som ägts av finansjättarna Schroder och Two Eye Fund Ltd har sålts utanför ordinarie marknadsplats på börsen.Om det är så att den hemliga nya investeraren har köpt dessa aktier plus en tidigare bekräftad aktiepost så uppgår den nya huvudägarens innehav i Agrokultura till omkring 26,8 procent.I pressmeddelandet sägs ingenting huruvida den nya investeraren har medfinansiärer eller andra samarbetspartners.