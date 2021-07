Ny fastgödselspridare som vilar på två axlar

Samsons tre-axliga US-spridare är på väg att få sällskap av ett tvåaxligt alternativ. Den tre-axliga fastgödselspridaren lanserades 2017, och lagom till årets Agritechnica visar företaget upp sin tvåaxliga spridare, US 2, med lastvolymer från 23 till 35 kubikmeter.

Tufft för John Deere internationellt

"Resultatet reflekterar fortsatta svårigheter i lantbrukssektorn", konstaterar Deeres vd John May.

Nya Isaria scout ska ta bättre jordprover

Provtagningen sker i det här fallet helt automatiskt utan någon risk för att proverna blandas samman. Från hytten kan föraren bland annat ställa in borrdjup men också djupet på de olika skikten.

Enligt tillverkaren ska även steniga fält kunna undersökas med denna metod. Beroende på den tillgängliga hydraulkraften, ska instrumentet under idealiska förhållanden, kunna utföra hela operationen på 30 sekunder.

Lodräta solceller ska ge högre vinster

Solceller brukar normalt monteras med viss lutning, och gärna i söderläge, för att maximera solinstrålningen under dagen. Men på Agritechnica gjorde företaget Next 2 Sun ett stort nummer av sina lodräta solpaneler, som är tänka att maximera avkastningen för solcellsägaren. Produkten vänder sig i första hand till större parkägare, som vill maximera produktionen under de tider på dygnet (läs morgon och kväll) då elpriserna är som högst på vissa marknader.