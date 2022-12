Ny effektiv amerikansk solpanel

Företaget Solarcity har tagit fram solpanelen som har en verkningsgrad som överstiger 22 procent. Att jämföra med vanliga paneler som har en verkningsgrad på 15 procent.

Pilotanläggning

Den nya Solarcitypanelen genererar mer kraft per kvadratfot och skördar mer energi under ett år än någon annan panel på taket i produktionen, skriver företaget i ett pressmeddelande.Solarcity, som leds av Teslas vd Elon Musk, kommer att börja producera de första modulerna i små mängder denna månad vid sin pilotanläggning i Kalifornien.Men när fabriken i Buffalo, New York, tar över produktionen räknar Solarcity med att producera uppåt 10 000 solpaneler varje dag.