Ny display från Trimble

Den nya displayen har 8-tumsskärm, möjlighet att ta in signaler från både gps- och Glonassystemen, RTK-precision och möjlighet att koppla in två videokameror för övervakning av redskap. Den kan också anslutas till autostyrning och andra tillbehör från Trimble.



Generalagenten Dataväxt tar också in EZ-remote joystick, en fjärrkontroll som kan manövrera alla displayer från Trimble med snabbknappar för de mest använda funktionerna. Hans Dahlgren