Ny chef för Lantmännens energidivision

Den 1 januari 2011 tar Carl von Schantz över som chef för divisionen. Han är 37 år och arbetar för närvarande som vd för aluminiumföretaget Sapa Profilers nordiska och baltiska verksamheter.



Lantmännens koncernchef Per Strömberg har själv fungerat som tillförordnad divisionschef under rekryteringsprocessen. Han tror att Carl von Schantz kommer att bidra med värdefullt nytänkande.

- Carl har i sin tidigare roll ansvarat för en komplett verksamhet inom processindustrin. Han har också god erfarenhet av att arbeta internationellt, både med operativa och kommersiella frågor, säger Per Strömberg i en kommentar.



Verksamheterna inom Lantmännens energidivision är Lantmännen Agroetanol, Lantmännen Agroenergi, Lantmännen Aspen samt Lantmännen Reppe.ATL.nu