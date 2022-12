Ny brittisk UTV-tillverkare

Det handlar om Mudrat som enligt tillverkaren i Wales är utvecklad med hjälp av brittiska lantbrukare - för lantbrukare i Storbritannien. Den första och hittills enda produkten med märket Mudrat är en UTV med 800-kubiks Perkins-motor, kanadensisk CVT-växellåda och tippbart lastflak som kan bära upp till 300 kilo.

Motorkraften ligger på moderata 20 hästkrafter vilket ska vara tillräckligt för att orka dra ett släp på 800 kilo eller köra upp till 40 km/h under transportsträckor.Mudrat 800 har oberoende justerbar fjädring, hydrauliska skivbromsar på samtliga fyra hjul och har 28 centimeters markfrigång.Märket, som lanserades för några dagar sedan, har utvecklats under 18 månader. Den första monteringen sker i Kina, men själva sammansättningen av fyrhjulingen görs i fabriken i Bridgend i Wales.Enligt brittiska tidningen Farmers Weekly har det hittills sålts sex stycken dieseldrivna Mudrat till brittiska lantbrukare och tillverkaren bygger just nu upp ett nätverk med återförsäljare.Enligt samma tidning ska tillverkaren ha ytterligare två UTV:er på gång. En bensindriven 600-kubikare och en bjässe på 1100-kubik med kraft upp emot 70 hästkrafter.Skaparen av det nya UTV-märket heter Wayne Edy och är en multimiljonär som är mest känd för att ha byggt upp ett skoimperium med det egna märket Inov-8 som säljs i över 65 länder världen runt.Enligt uppgift ska en 800-kubiks Mudrat UTV kosta omkring 10 000 pund, motsvarande 130 000 kronor.