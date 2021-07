Under onsdagen gick februariterminen upp 433 euro per ton och ligger nu under torsdagen runt 430 euro per ton efter viss vinsthemtagning. Efter att priset pendlat runt 380 till 390 euro per ton under hösten passerades gränsen på 400 euro per ton i november. Sedan dess har prisutvecklingen mest gått uppåt, särskilt de två sista veckorna. Rapsfröpriset har påverkats positivt av stora prisuppgångar på andra oljeväxter som palmolja och sojabönor. Att råoljepriset också stigit är en annan positiv faktor, skriver franska Agritel.