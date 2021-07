Nuntorpselever i Knohultsdrama

När filmen spelades in i somras fick både elever, hästskötare och åtta galopphästar rycka in för att göra scenerna från filmens "Knovalla galopp" så fartfyllda som möjligt.



Under flera timmar fick eleverna spränga fram på Göteborgs galoppbana för att filmteamet skulle få de bästa bilderna.



Resultatet blev tjusigt värre, enligt proffstränaren Åsa Edvardsson.



"Åsa Nisse: Wälkom to Knohult" är den 21:a filmen om Nisse på Åsen, Klabbarparen, lanthandlare Sjökvist och alla de andra Knohultsprofilerna.



De tidigare filmerna producerades mellan 1949 och 1969, först med John Elfström och i den sista med Arne Källerud i huvudrollen. ATL.nu