Nu vill alla äta lammkött

Försäljningen av lammkött har tre toppar om året. Det är påsk, det är den muslimska högtiden ramadan och det är jul- och nyårshelgen. Samtidigt växer konsumtionen av får- och lammkött även under resten av året.



- Vi har haft en positiv trend under en längre tid. Under kvartal ett och två räcker lammen inte till. Vid påsk går det upp lite extra men än viktigare är att efterfrågan har ökat varje vecka året om. Uppskattningsvis skulle vi kunna sälja 20 procent mer utan problem, säger Elisabeth Svensson, lammansvarig på SLS, Svenska livdjur och service.





Handeln kan tröttna

Högsta noteringen

Efterfrågan på lamm överstiger utbudet och blir inte leveranserna säkrare varnar Elisabeth Svensson för att handeln ska tröttna och välja importerat lammkött eller helt enkelt prioritera om.- Butiken vill inte ha en hylla som gapar tom när de kan fylla den med andra varor. Det viktiga är att vi kan matcha efterfrågan och leverera varje vecka året om. Det är centralt att klara topparna men lika viktigt att fylla grundbehovet, säger hon.Den stigande efterfrågan visar att konsumenten är beredd att betala mer för närproducerat lammkött. Skillnaden i butiken mellan svenskt lammkött och fryst importerat, från till exempel Nya Zeeland, ligger kring 100 kronor per kilo.De svenskproducerade lamm som säljs till påsk slaktades och styckades under förra och förrförra veckan. Då låg avräkningspriset för lamm R-1,50 över grundnoteringen vecka 14 i fjol. Kontraktstillägget på 10 kronor är detsamma som förra året. Det ger ett pris på 42 kronor kilot.- Det är den högsta noteringen någonsin. Prisnivån känns stabil nu och jag ser inga tecken på att det ska sjunka, säger Elisabeth Svensson.Tomas Ohlsson, ordförande i Sveriges Lammköttproducenter, tror att det mycket väl skulle gå att öka produktionen med 20 procent.- Det är framför allt många producenter som har startat relativt nyligen som skulle ha tämligen lätt att skala upp produktionen. Det är en prisfråga. Lammproduktion är arbetskrävande och dyr och det är svårt att få ekonomin att gå ihop för många, säger han. Mikael Gianuzzi