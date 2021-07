Nu tas säsongens sista betor emot

Solen lyste över Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta under torsdagen då årets betkampanj gick i mål. När ATL besökte bruket på eftermiddagen hade lastbilstrafiken börjat tunnas ut. På Nordic Sugar är man, trots en del problem under kampanjen, väldigt nöjda. Sockerproduktionen hamnar på drygt 300 000 ton och omkring två miljoner ton betor har kommit in.