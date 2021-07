Nu stiger potatispriset

Brist i Ryssland, lägre skördar och en blöt höst i Europa - förhoppningarna om stigande svenska potatispriser som en följd av läget har infriats.



- Min prognos på 2,30 kronor per kilo har redan överträffats, säger Ingemar Nilsson, potatisrådgivare på hushållningssällskapet i Umeå och den som bevakar marknaden åt svenska odlare.



Han frågar sig nu om det kommer ytterligare prishöjningar i januari eller om de skjuts något framåt i tiden.

- Men fram i mars kommer priset absolut att överstiga tre kronor.



Inom landet skiljer sig prisnivåerna, i Skåne och delar av Halland ligger priset på klass 1-potatis just nu på 2,25 medan Mellansverige noterar en 25-öring till. Skalvaror, klass 2, ligger mellan 1,75 kronor och 2,00 kronor per kilo.

- Det är bra, men allt beror givetvis på vad man jämför med.



Förra året låg priset på 1,80 medan priset 2007 låg på samma nivå som nu, 2,25 kronor per kilo.





Går att påverka

Enligt Ingemar Nilsson beror prisökningarna på att packerierna nu på allvar tagit till sig odlarnas signaler.- Det är många odlare som inte tror att man kan påverka. I år har de förstått att de kan begära mer betalt.Men det är inte överallt i landet som läget är lika ljust. Örebroodlarna har till exempel för liten volym att sälja och då hjälper det inte att priset är högt. De gotländska odlarna har volymen men sämre kvalitet och liten mängd klass 1-vara.Ingemar Nilssons råd till potatisodlarna är fortsatt lyhördhet.- Man får se till att bevaka prisutvecklingen och verkligen begära det man kan få. Och får man inte det man vill så kan man gott avvakta. Det kommer inte att bli svårt att bli av med potatisen.Ett normalt år påverkas handeln av importpotatis från både Finland och Danmark. Särskilt de svenska skalerierna brukar uppvaktas av den danska potatishandeln. I år är inget sig likt. De finska aktörerna får bättre betalt i Ryssland och från dansk sida är trycket litet, troligen på grund av en lägre skörd och situationen i EuropaMarianne Persson