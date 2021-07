Nu slår frihetens timme

- Jag är inte säker på att vi hade lyckats med alla de reformer vi gjort om parlamentet haft medbeslutanderätt, konstaterar den avgående jordbrukskommissionären.



Hon verkar inte ledsen över att lämna EU-kommissionen i ett läge där den förlorar en del av sin makt över jordbrukspolitiken. När medlemsländerna i ministerrådet får en ny förhandlingspartner i parlamentet blir kommissionens position svagare. Inte för att Mariann Fischer Boel beklagar att Lissabonfördraget släppt in folkvalda i jordbrukspolitiken. - Man kan inte ha ett politikområde av sådan vikt och hålla parlamentet utanför. Men det gör det inte enklare att införa nödvändiga reformer.



På frågan om vad annat som blir annorlunda för hennes efterträdare, Dacian Ciolos, är svaret kort.

- Han är man.



Lantbrukare och jordbrukspolitiker var vana vid att ha med män att göra. Mariann Fischer Boel var inte bara den första kvinnan att ha ett verkligt inflytande över EU:s jordbrukspolitik utan dessutom från Danmark, ett i jordbrukspolitiska sammanhang superliberalt land. Skepsisen i konservativare kretsar var stor.

- Jag vet inte hur jag hade överlevt om jag inte hade haft jordbruket under huden.



När det hettat till, som i sockerreformen 2005, har det varit bra att kunna hänvisa till högst personliga konsekvenser av förändringarna. Mariann Fischer Boels make slutade med sockerbetor efter reformen.

- Jag kunde säga att jag vet hur det är. Socker är ju det vita guldet.



Just sockerreformen ser Mariann Fischer Boel som den viktigaste under hennes mandatperiod. Inte bara för att den avreglerade en aggressivt skyddad produktion utan för att det framtida handlingsutrymmet inom jordbrukspolitiken hängde på att den kunde drivas igenom.

- Hade vi misslyckats där hade jag varit död. Då hade det varit mycket svårt att genomföra några andra reformer under resten av min mandatperiod.



Mariann Fischer Boel är desto mer besviken över att det inte gått att få fram ett nytt WTO-avtal.

- Men jag är glad att det inte är EU:s fel. För första gången var det inte europeiskt jordbruk som var stötestenen.

Mariann Fischer Boel beklagar också att man inte lyckats bättre med att nå ut till skattebetalarna vad den gemensamma jordbrukspolitiken är till för. Särskilt i länder som Sverige, Danmark och Storbritannien framställs jordbruksstöden ofta i ett mycket oklädsamt ljus.

- Det är synd att det inte finns förståelse för jordbrukssektorn i de länderna.



Några långa listor på vad en jordbrukskommissionär bör eller inte bör göra lämnar Marianne Fischer Boel inte till sin efterträdare. Hennes råd är kortfattat.

- Gör det på ditt vis. Sara Johansson