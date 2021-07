Nu ska vildsvinsskadorna undersökas

Uppdraget kommer från Naturvårdsverket. Pilotprojektet innebär bland annat att besiktningsmän ska vidareutbildas på länsstyrelserna i Skåne län, Kronobergs län, Örebro län samt Södermanlands län. Utbildningen kommer enligt planen att ske under april månad. Själva besiktningarna ska sedan starta under maj-juni och pågå under hela odlingssäsongen 2010.



Lantbrukare som utsatts för färsk skadegörelse av vildsvin uppmanas rapportera detta genom att fylla i en blankett på Viltskadecenters webbsida.

Av de skador som inrapporteras kommer sedan ett urval att besiktigas.

De insamlade uppgifterna kommer att sammanställas under hösten och vintern 2010/2011.



Viltskadecenter betonar att det inte kommer att bli tal om ersättning till vildsvinsdrabbade lantbrukare eftersom vildsvin är jaktbart vilt. Men ökad kunskap om vildsvinens skadegörelse kan vara en viktig komponent i viltförvaltningen både på lokal, regional och nationell nivå - ungefär som älgbetesinventeringen (Äbin) används som verktyg i dagens älgförvaltning.ATL.nu