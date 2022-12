Nu sår han sista maltkornet

Med förra vårens katastrofala regn i färskt minne är Dag-Henrik Larsson i Nannberga utanför Arboga mer än nöjd med läget. Skyfall på mellan 40 och 60 millimeter slog då ihop jordarna och skapade stora problem för lantbrukarna.

80 procent höstsått

De närmaste dagarna

Ogrässprutning

– Det har vi sluppit i år. Jag har någon dag kvar och räknar med att bli klar i den här veckan.Det är de sista hektaren maltkorn som ska sås innan vårbruket är klart.Av gårdens 200 hektar är i år 80 procent höstsått, en ovanligt stor areal som en följd av den gynnsamma hösten 2014. Höstvetet och höstrapsen står nu och sträcker på sig i vårsolen.I trakterna av Uppsala är läget mer blandat. Catharina Rudolphson på Giresta Bjelkesta gård utanför Örsundsbro går och rensar lite ogräs för hand, nöjd över att vara klar med sådden.– Vi som var tidiga är klara, de som inte var tidiga håller på, sammanfattar hon läget.Men även kollegorna i trakten kommer att bli klara under de närmaste dagarna. Många har tagit det lite lugnt och väntat in värmen, den svala våren har gjort att vårbruksstressen i år tycks ha uteblivit och vårbruket har klarats av i normal tid.På Giresta Bjelkesta gård är jobbet klart två dagar tidigare än förra året.– Vårbruket blir sällan någon långkörare, men alla har sin strategi säger Catharina Rudolphson.Längre västerut, utanför Mellerud i Dalsland, har vårbruket övergått i övergödsling och ogrässprutning i höstvetet.Bengt Bengtzon i Vässby utanför Mellerud hade inte mycket att vårså och blev klar redan i förra veckan. Men det var en långsam upptorkning innan det gick att komma ut.– En del började fundera redan i mars men då blev det inget. Nu när vårvärmen har kommit så börjar vetet ta upp gödning och skifta färg.Söder om Mellerud, på Dalboslätten, pågår vårbruket för fullt. Lerjordarna har låtit vänta på sig.– Där är det full sving just nu, säger Bengt Bengtzon.Redan den 18 februari var vårsådden igång på Ven. Se hur det såg ut här!