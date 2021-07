Nu packas den skånska tobaken

Efter sommarens reportage i ATL blev tobaksodlaren Anders Olsson i Fjälkinge mediernas gunstling. Tidningar, radio och tv från hela landet har rapporterat om den nygamla grödan.

- Det blev rena hysterin, helt sanslöst, konstaterar Anders Olsson som lärde sig mycket om media under tiden.

Han lade under en intensiv period tre, fyra dagar i veckan bara på mediakontakter.



Skörden har nu eftertorkats inomhus med hjälp av fläktar och extravärme. Den första torkningen gjordes utomhus, där tobaksbladen fick hänga på tork i en byggställning, uppträdda på gammeldags tobaksspett.

- Vi fick cirka två ton torkad vara på de 2,2 hektar vi odlade.

Tobaksflisen levereras till uppköparen tobaksföretaget Fiedler & Lundgren som ska göra snus av fjälkingetobaken.



Anders Olsson pustar nu ut efter uppmärksamheten runt sommarens tobaksodling. Han är ganska säker på att projektet kommer att upprepas.

- Med all den kunskap och de pengar som vi plöjt ner i det så kommer vi att fortsätta nästa år. Vi har lärt oss fruktansvärt mycket i år och har många idéer som vi vill prova. Bland annat när det gäller bevattning och gödningsmängder.



I årets odling användes enbart den gamla skånska sorten Alida, men nästa år ska även andra sorter provas. Mer förädlade och med högre skördar, men ännu inte testade i det svenska klimatet.

Marianne Persson