Nu knoppas det ända upp i Mälardalen

Gustaf Olsson, lantbrukare på gården Fredrikslund utanför Uppsala, väntar på den riktiga vårvärmen. Det gör även hans sparrisplantor. Skörden borde vara i full gång men den kalla våren har fått sparrisskotten att tveka.

- De växer 5-6 centimeter om dygnet när det är riktig fart, säger Gustaf Olsson.



Landets nordligaste, kommersiella sparrisodling ligger på 2,5 hektar lätt jord nära Ekoln, en vik av Mälaren. På sluttningen ner mot vattnet gror färskpotatisen under väv, strax ovanför bryter sparrisknopparna jordytan. Just de här plantorna är bortåt sex år gamla och kommer att börja avkasta som bäst i år.

- I Tyskland lär de skörda 5-6 ton per hektar, jag hoppas att vi hamnar på två ton.





Nordliga läget

Till midsommar

Bråda veckor

Det unika med Gustav Olssons sparrisplantor är det nordliga läget. Många kalla mil norr om tyska sparrisfestivaler och sparriskampanjer lockar han kunder från Uppsala och Stockholm.De svenska odlingarna ligger annars i sydligaste Sverige. Totalt odlas cirka 30 hektar, främst i Skåne och på Gotland men även vid Vättern. Hit kommer vårvärmen tidigare än till Uppsala, men i normala fall är Gustaf Olsson inte långt efter med sparrispremiären.- Jag tror att vi kan ha nytta av att vi har längre dagar här.I hela Europa pågår sparrisskörden fram till midsommar, sedan måste plantorna få återhämta sig. De skott som inte skördats får gå upp i grönskande stänglar och samla kraft inför nästa säsong. Det fjäderlika bladverket blir större för varje år och kan nå en och en halv meters höjd. Till hösten slås plantorna av med en blastkross.- Förra året slutade vi skörda redan den 10 juni och det var bra för plantorna, jag ser väldigt många nya skott i år.Fredrikslunds sparris säljs i ett gammalt magasin ett stenkast från odlingen. Här driver Gustaf Olssons fru Agneta Butiken på landet med herr- och damkläder av lite exklusivare snitt. Förra året byggdes butiken ut för att ge plats åt lokalproducerad ost, ekokött och vilt. Och sparris förstås. Buntad i 250 grams buntar à 40 kronor.- Vi håller ett lite högre pris och målet är att hela sparrisen ska gå att äta. Inget ska skäras bort.Den färska sparrisen är ett viktigt dragplåster och gör att kunderna handlar mer.- Sparrisen ger direkt effekt i butiken.Nu väntar några bråda veckor på Fredrikslund med sparrisskörd, jordgubbar och färskpotatis. Men innan dess måste den efterlängtade värmen dra in över Sverige. Gustaf Olsson på Fredrikslund är nämligen redo.- Kunderna ringer och undrar när sparrisen är klar. Värmen får gärna komma nu.Marianne Persson