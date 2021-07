Mer pengar tillbaka på diesel

En privatperson som tankar sin bil med diesel betalar 4 kronor och 71 öre per liter i koldioxid- och energiskatt. Lantbrukare kan kräva tillbaka en del av denna summa. Än så länge 1,43 kronor per liter diesel – men på måndag höjs det beloppet till 2,43 kronor per liter. En höjning som sker samtidigt som Sverige måste minska utsläppen av växthusgaser kraftigt för att nå de uppsatta klimatmålen. På lång sikt vill regeringen sluta att subventionera diesel, men i nuläget försvarar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) höjningen, som drevs igenom av Moderaterna och Kristdemokraterna i höstbudgeten.