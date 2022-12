Nu försvinner mjölkkvoterna

På Irland, i Nederländerna och i Tyskland finns betydligt fler mjölkkor i år än i fjol, enligt den boskapsundersökning som EU-kommissionen gjorde i december.

Färre kor

En procent

Straffavgift

I flera andra EU-länder har koantalet tvärtom minskat, till följd av att lönsamheten har varit dålig det senaste halvåret.De danska mjölkkorna är 3,5 procent färre än förra våren, och de estländska 2,9 procent färre.Även Polen har färre kor, men här finns det betydligt fler kvigor nu än året innan, vilket ger en potential att snart börja producera mer mjölk. Varken Estland eller Danmark har den potentialen, enligt en färsk rapport från EU-kommissionen.En rad länder bedöms minska mjölkproduktionen i år. Bland dem finns Sverige som LRF Mjölk tror kommer att minska produktionen med 1 procent i år. Också flera länder i Syd- och Centraleuropa, som Spanien, Portugal, Grekland och Ungern, väntas tappa mjölk. (Grekland, Spanien och Malta var de enda länderna i EU som till och med minskade invägning under rekordåret 2014.)På totalen innebär det att EU under 2015 bara väntas öka produktionen med en procent till följd av kvotavvecklingen.Om EU:s mjölkbönder tillsammans producerar runt 150 miljarder kilo mjölk, innebär en procents ökning 1,5 miljarder kilo, vilket ungefär motsvarar halva Sveriges mjölkmängd.Det ska jämföras med rekordåret 2014 när EU ökade invägningen med 4,5 procent, den största ökningen sedan kvotsystemet infördes 1984. Invägningen ökade i 25 av 28 länder.Man skulle kunna säga att effekten av kvotstoppet redan inträffat, med mjölkkris och dryga böter som följd.Enligt preliminära uppgifter överskred tolv EU-länder sina nationella mjölkkvoter under det 30:e och sista kvotåret som slutar idag, den 31 mars.Därmed blir det straffavgift för bönder i Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Polen. EU har beslutat att årets straffavgift får betalas av under tre år fram till 2017.Den pågående mjölkkrisen har lett till en inbromsning vilket gör kvotstoppet på onsdag odramatiskt.På lite sikt kommer kvotavvecklingen att skynda på framväxten av ett mjölkbälte i Nordeuropa, en region där även Sydsverige ingår.