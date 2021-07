Nu är det svensk mjölk i Lidls paket

Sex år efter Lidls ankomst till Sverige har den tyska lågpriskedjan börjat hälla svensk mjölk i det egna varumärket Milbona. 2003 var mejerierna mycket tveksamma till att leverera budgetmjölk under någon annans namn. Råvaran skulle anonymiseras och värdet på de egna varumärkena urholkas.



Nu hymlar vd Björn Sederblad inte med att det är Skånemejerier som står för mjölken i Milbonaförpackningarna.

- Det var en affär vi gjorde i våras då vi ville avsätta våra volymer.



I februari förlorade Skånemejerier huvudkontraktet på mejeriprodukter i skånska Coopbutiker till Arla.

Med ett överskott av mjölk såg affären med Lidl ut som en bra idé. Det gör den inte längre. Nu måste Skånemejerier köpa mjölk för att uppfylla kontraktet med Lidl.

- Vi hade inte gjort den affären i dag, det kan jag säga. Men vi förlorar inte pengar, säger Björn Sederblad.



Vd förnekar att leveranserna till Lidl hotar att pressa priserna på all mjölk och därmed avräkningspriserna till bönderna.

- Om avräkningspriset far i höjden våldsamt då kan ett sådant här avtal bli negativt. Men med det avräkningspris som just nu råder och som man kan spekulera om det närmaste halvåret med en vettig utveckling på mjölken så håller det.



Skånemejeriers kontrakt med Lidl sträcker sig till våren. Om kontraktet förnyas är osäkert. Men det är inte den sortens affärer Björn Sederblad vill göra.

- Det är inte vår huvudstrategi. Det kanske är Arlas, men inte vår.



Skånemejerier levererar till Lidl i södra Sverige. På frågan om han vet vem som står för mjölken i resten av landet väljer Björn Sederblad att ta en lite längre väg till svaret.

- Du kan ju gissa.

Då gissar jag på Arla.

- Då gissar du rätt.



Lidl säljer även vanlig Arlamjölk, 36 öre dyrare än det egna varumärkets. Men varken Lidl eller Arla vill ge klara besked.

- Arla kommenterar aldrig enskilda kundrelationer, säger Inger Myresten, kommunikationschef på mejerikoncernen.



Så ni har en kundrelation med Lidl?

- Jag har bara ett generellt svar. Arla kommenterar aldrig någonsin pågående kundrelationer. Anna Rosenberg