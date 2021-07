Nu är det rivstart som gäller

Hemgjord korv och svenskt av olika kvaliteter är trender som många kunder frågar efter i just den här butiken. Problemet för ägaren är att få tag i tillräckligt mycket svenskt kött. Trots mångåriga producentkontakter blir det ibland tomt i disken, för här ska bara säljas svenskt.



Samtidigt minskar den svenska matproduktionen, kanske mest av allt köttet. Sedan 1975 har det samlade produktionsvärdet inom den svenska livsmedelsproduktionen halverats.

Ja, du läste rätt: halverats.



Siffrorna kommer från LRF:s analys inför arbetet med livsmedelsstrategin. Det är en synnerligen deprimerande trend. Hur kunde vi hamna här? De gröna näringarna har växt, men produktionsjordbruket som alldeles för många alldeles för länge har tagit för givet minskar.



LRF:s analytiker konstaterar att de svenska producenterna kläms från två håll: "Konsumenter med hög betalningsvilja hittar importerade alternativ som bättre motsvarar deras önskemål om kvalitet och konsumeter med låga kvalitetskrav hittar billigare importerade alternativ."



LRF:s analys är ett rekorderligt grundarbete och en rejäl väckarklocka. Frågan är om LRF klarar att bli tillräckligt konkret i strategin. Det räcker inte med glada tillrop.

Det enda som gäller för att vända trenden är en rivstart för svensk matproduktion. Nu genast.



Vi har inte svaren på hur krympningen på 2 procent per år ska vändas till plus 1 procent för svensk matproduktion. För bonden gäller enligt analysen två spår, bulkmarknaden och premiemarknaden. Oavsett vilken marknad man tänker sig att producera för väntar ett mycket tufft beting. Vi har till exempel en lägre produktivitetsutveckling i primärproduktionen än konkurrentländerna. För premieprodukterna måste nya försäljningsvägar skapas för att mervärdena ska hamna hos bonden.



Här är i alla fall några förutsättningar:



1. Producenter: sätt er in i vad de heterogena konsumenterna vill ha och producera det som efterfrågas. Ett modernt sätt att kommunicera måste till. Använd de instrument som finns för säkring av priser, ränta, EU-stöd med mera. Företag som passade i regleringssamhället är passé.



2. Handeln: se till att få tydlig märkning av maten så att konsumenterna lättare kan välja olika kvaliteter. Lyft fram mervärdena och betala producenterna för dem - ni tjänar på mervärdena, men delar ni inte med er av dem så försvinner produktionen.



3. Livsmedelsindustrin: effektivisera, produktutveckla och exportera.



4. Politiker: underlätta för jord- och skogsbruksföretagande. Inse att hemmagjorda miljökrav bara flyttar problemen utomlands tillsammans med produktionen.



5. Konsumenter: sätt er in i vad svensk produktion innebär och välj i butiken efter era önskemål. Inse skillnaden mellan kvalitet på produkten och kvalitet på produktionen. Tryck på för tydligare och bättre information, och köp inte dåligt dåligt producerad mat. Helena Wennström